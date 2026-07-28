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Массовое отключение света и газа ждёт Волгоград и область 29 июля

Электроэнергию перестанут подавать в дома в пяти районах областного центра, газ — в четыре населённых пункта.

Свет и газ отключат в Волгограде и области в среду, 29 июля.

Отключение электроэнергии оставит без телевидения, с разряженными гаджетами и неработающими холодильниками и сплит-системами жителей пяти районов областного центра:

В Ворошиловском районе.

с 09:00 до 17:00.

ул. 1-я Консервная, 133−157, 134−154, 154а, 150а;

ул. 2-я Консервная, 106−114, 107−113;

ул. Дагестанская, 105−139, 106−142, 100а, 102а, 128а, 137а;

ул. Львовская, 142, 144;

ул. Неждановой, 4д, 6, 6а, 6д, 10/15, 6/1;

ул. Немировича-Данченко, 46/140.

В Дзержинском районе.

с 09:00 до 17:00.

б-р 30 лет Победы, 62, 66, 66а;

ул. Ангарская, 51, 53;

ул. Полины Осипенко, 20−28, 30−42, 26, 28;

ул. Семигорская, 5−9, 13−17.

В Красноармейском районе.

с 09:00 до 12:00.

пр-кт Героев Сталинграда, 4, 6, 8, 10:

с 16:00 до 18:00.

ул. 33-х Героев, 207−235, 200−224, 245−281, 224−268, 268а;

пер. Безымянный, 5−7;

ул. Бутлерова, 208−236, 246−280, 389;

ул. Волкова, 1−77, 2−90, 85;

пер. Замкнутый, 19−21, 20−22;

ул. Клавы Панчишкиной, 217−219, 193−215, 196−218, 219−259, 220−250, 261−313;

ул. Красных Зорь, 195−251, 192−246, 248;

ул. Марата, 41−73, 12−28;

пер. Марата, 22−28, 40;

ул. Марковникова, 7−49, 8−50, 51−81, 52−70;

ул. Миклухо-Маклая, 1−89, 8−82;

ул. Симферопольская, 187−249, 188−228;

ул. Сулеймана Стальского, 7−49, 51−69, 22−40, 22а-40а;

ул. Фролова, 11−17.

В Советском районе.

с 09:00 до 17:00.

ул. Ерина, 2, 3;

ул. Ивановского, 3;

ул. Тимирязева, 19, 23, 29, 44.

В Тракторозаводском районе.

с 09:00 до 17:00.

ул. Демьяна Бедного, 2, 1;

ул. Ломоносова, 2−8, 8а;

пер. Ломоносова, 2−6, 2а;

ул. Мценская, 2−10, 3−9;

ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26;

ул. Патриса Лумумбы, 10, 4;

ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14;

ул. Шатурская, 3−15, 15а;

ул. Электрогорская, 6−10;

ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.

Без газа останутся жители в четырёх населённых пунктах. Временно приостановят поставку голубого топлива:

с 08:00 до 17:00 в с. Лебяжье Камышинского района;

с 09:00 до 13:00 в п. Киляковка Среднеахтубинского района на ул. Заводская и ул. Лазурная;

с 09:00 до 13:00 в Волжском на ул. С. Р. Медведева, 41, 43а, 45, 51, 55, 57, 59 и ул. Генерала Карбышева, 171;

с 08:00 до 20:00 в р. п. Линево Жирновского района на ул. Нефтяников, 44, 53, 57, 59, 61 и ул. 87-я Гвардейская, 21.

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