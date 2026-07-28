Массовое отключение света и газа ждёт Волгоград и область 29 июля

Свет и газ отключат в Волгограде и области в среду, 29 июля.
Отключение электроэнергии оставит без телевидения, с разряженными гаджетами и неработающими холодильниками и сплит-системами жителей пяти районов областного центра:
В Ворошиловском районе.
с 09:00 до 17:00.
ул. 1-я Консервная, 133−157, 134−154, 154а, 150а;
ул. 2-я Консервная, 106−114, 107−113;
ул. Дагестанская, 105−139, 106−142, 100а, 102а, 128а, 137а;
ул. Львовская, 142, 144;
ул. Неждановой, 4д, 6, 6а, 6д, 10/15, 6/1;
ул. Немировича-Данченко, 46/140.
В Дзержинском районе.
с 09:00 до 17:00.
б-р 30 лет Победы, 62, 66, 66а;
ул. Ангарская, 51, 53;
ул. Полины Осипенко, 20−28, 30−42, 26, 28;
ул. Семигорская, 5−9, 13−17.
В Красноармейском районе.
с 09:00 до 12:00.
пр-кт Героев Сталинграда, 4, 6, 8, 10:
с 16:00 до 18:00.
ул. 33-х Героев, 207−235, 200−224, 245−281, 224−268, 268а;
пер. Безымянный, 5−7;
ул. Бутлерова, 208−236, 246−280, 389;
ул. Волкова, 1−77, 2−90, 85;
пер. Замкнутый, 19−21, 20−22;
ул. Клавы Панчишкиной, 217−219, 193−215, 196−218, 219−259, 220−250, 261−313;
ул. Красных Зорь, 195−251, 192−246, 248;
ул. Марата, 41−73, 12−28;
пер. Марата, 22−28, 40;
ул. Марковникова, 7−49, 8−50, 51−81, 52−70;
ул. Миклухо-Маклая, 1−89, 8−82;
ул. Симферопольская, 187−249, 188−228;
ул. Сулеймана Стальского, 7−49, 51−69, 22−40, 22а-40а;
ул. Фролова, 11−17.
В Советском районе.
с 09:00 до 17:00.
ул. Ерина, 2, 3;
ул. Ивановского, 3;
ул. Тимирязева, 19, 23, 29, 44.
В Тракторозаводском районе.
с 09:00 до 17:00.
ул. Демьяна Бедного, 2, 1;
ул. Ломоносова, 2−8, 8а;
пер. Ломоносова, 2−6, 2а;
ул. Мценская, 2−10, 3−9;
ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26;
ул. Патриса Лумумбы, 10, 4;
ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14;
ул. Шатурская, 3−15, 15а;
ул. Электрогорская, 6−10;
ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.
Без газа останутся жители в четырёх населённых пунктах. Временно приостановят поставку голубого топлива:
с 08:00 до 17:00 в с. Лебяжье Камышинского района;
с 09:00 до 13:00 в п. Киляковка Среднеахтубинского района на ул. Заводская и ул. Лазурная;
с 09:00 до 13:00 в Волжском на ул. С. Р. Медведева, 41, 43а, 45, 51, 55, 57, 59 и ул. Генерала Карбышева, 171;
с 08:00 до 20:00 в р. п. Линево Жирновского района на ул. Нефтяников, 44, 53, 57, 59, 61 и ул. 87-я Гвардейская, 21.