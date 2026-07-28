ООН надеется, что США и Иран используют перерыв в боях для дипломатии

«Мы определенно надеемся, что стороны воспользуются этим конкретным затишьем в боевых действиях в качестве возможности нарастить свои дипломатические усилия и провести работу с посредниками. Мы призываем посредников, включая Пакистан, Катар и других, продолжать свою работу по возвращению сторон за стол переговоров», — сказал Хак.
Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить мощные удары по Ирану в случае провала переговоров. Он сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут углубленный диалог. По словам американского лидера, удары были приостановлены по просьбе посредников. Они предложили дать дипломатическому процессу еще один шанс.
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