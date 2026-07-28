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ООН надеется, что США и Иран используют перерыв в боях для дипломатии

ООН призвала Пакистан, Катар и другие страны содействовать возвращению США и Ирана к дипломатии.

Источник: Комсомольская правда

ООН рассчитывает, что США и Иран используют затишье в боевых действиях для активизации переговоров. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак на брифинге.

По его словам, сторонам следует продолжить контакты при участии государств-посредников. Представитель ООН отдельно призвал Пакистан, Катар и другие страны содействовать возвращению Вашингтона и Тегерана за стол переговоров.

«Мы определенно надеемся, что стороны воспользуются этим конкретным затишьем в боевых действиях в качестве возможности нарастить свои дипломатические усилия и провести работу с посредниками. Мы призываем посредников, включая Пакистан, Катар и других, продолжать свою работу по возвращению сторон за стол переговоров», — сказал Хак.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить мощные удары по Ирану в случае провала переговоров. Он сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут углубленный диалог. По словам американского лидера, удары были приостановлены по просьбе посредников. Они предложили дать дипломатическому процессу еще один шанс.

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