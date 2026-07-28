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В нацмессенджере заработал чат-бот для предпринимателей из НАО

Цифровой помощник оперативно отвечает на вопросы пользователей о мерах господдержки, налоговых ставках, выходе на экспорт.

Чат-бот «Бизнес НАО» запустили в мессенджере «Макс» для предпринимателей из Ненецкого автономного округа, сообщили в департаменте цифрового развития и связи региона. Поддержка субъектов МСП — одна из задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Новый сервис оперативно предоставляет пользователям ответы на вопросы о регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, мерах государственной поддержки, налоговых ставках, выходе на экспорт. Обратиться к онлайн-помощнику можно в любое время, перейдя по ссылке. Создание этого чат-бота — часть системной работы по цифровизации услуг и повышению доступности поддержки бизнеса в регионе.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.