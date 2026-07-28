В нацмессенджере заработал чат-бот для предпринимателей из НАО

Новый сервис оперативно предоставляет пользователям ответы на вопросы о регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, мерах государственной поддержки, налоговых ставках, выходе на экспорт. Обратиться к онлайн-помощнику можно в любое время, перейдя по ссылке. Создание этого чат-бота — часть системной работы по цифровизации услуг и повышению доступности поддержки бизнеса в регионе.