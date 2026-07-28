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Трёхмаятниковый гармонограф появился на выставке в нижегородском планетарии

До 1 августа посетители смогут при помощи специалиста планетария создать собственный неповторимый рисунок.

Гости Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко могут воспользоваться редкой возможностью — посетить ночные сеансы на этой неделе. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.

В экспозицию учреждения добавили необычный экспонат: действующий трёхмаятниковый гармонограф. Это устройство наглядно демонстрирует связь науки и творчества — оно превращает физические закономерности в художественные образы. Благодаря сочетанию фаз, частот и амплитуд колебаний маятников гармонограф создаёт уникальные узоры: повторить такие вручную практически невозможно.

До 1 августа посетители смогут при помощи специалиста планетария создать собственный неповторимый рисунок. Кроме того, ночная мультиформатная программа предлагает гостям насыщенную программу: непрерывные кинопоказы, наблюдения за небесными телами в телескоп, познавательные лекции и практические мастер‑классы.

Ранее нижегородский спутник «Лобачевский» сфотографировал окрестности Парижа.