Стали известны полуфиналисты пятого сезона телешоу «Классная тема!»

«За годы своего существования проект “Классная тема!” доказал свою эффективность. Он стал настоящей площадкой для профессионального роста педагогов, обмена лучшими практиками и популяризации учительской профессии. Благодаря проекту талантливые специалисты получают возможность заявить о себе на всю страну, вдохновить коллег и открыть новые форматы работы с детьми. С каждым сезоном мы видим, что интерес к проекту растет. Это наглядно демонстрирует высокий кадровый потенциал нашей страны. Уверен, что участие в полуфинале станет для конкурсантов важным этапом профессионального развития, а их творческие идеи и современные подходы к преподаванию найдут отклик у миллионов зрителей», — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.