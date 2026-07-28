Стали известны полуфиналисты пятого сезона телешоу «Классная тема!»

Полуфиналистами нового сезона телешоу «Классная тема!» стали 35 человек. Мероприятие реализуется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Минпросвещения РФ.
Проект посвящен современным учителям. Он призван показать стране самых ярких современных педагогов, а также поднять престиж этой профессии.
«За годы своего существования проект “Классная тема!” доказал свою эффективность. Он стал настоящей площадкой для профессионального роста педагогов, обмена лучшими практиками и популяризации учительской профессии. Благодаря проекту талантливые специалисты получают возможность заявить о себе на всю страну, вдохновить коллег и открыть новые форматы работы с детьми. С каждым сезоном мы видим, что интерес к проекту растет. Это наглядно демонстрирует высокий кадровый потенциал нашей страны. Уверен, что участие в полуфинале станет для конкурсантов важным этапом профессионального развития, а их творческие идеи и современные подходы к преподаванию найдут отклик у миллионов зрителей», — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.
На отбор в этом году поступили заявки от педагогов из всех регионов страны. При этом самому молодому участнику — 18 лет, а самому взрослому — 76. Самыми активными регионами по числу заявок стали Санкт-Петербург и Москва, а также Алтайский край.
В конкурсе приняли участие учителя географии, биологии, истории, физики, химии, математики, русского языка и литературы. Они прошли тестирования по своим предметам и представили оригинальные видеовизитки. Экспертный совет определил 35 полуфиналитов: по пять педагогов по каждой из семи дисциплин. Они будут приглашены на съемки в Москву.
Главный приз для финалистов — цикл познавательных передач, транслируемых на федеральном канале, а также в сообществе «Классная тема!». Кроме того, участники получат специальные подарки от партнеров проекта. Речь идет о научно-просветительских путешествиях, стажировкам и других памятных призах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.