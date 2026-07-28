В Тупицынской библиотеке Свердловской области расскажут о наследии России

Беседа «Все о нас, все о России» состоится 12 августа в Тупицынской сельской библиотеке Свердловской области при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в Библиотечно-информационном центре Пышминского округа.
На мероприятии расскажут о природных богатствах России — заповедниках, национальных парках, редких видах флоры и фауны. Гости узнают о культурных достижениях и традициях — от народных промыслов до произведений искусства. Также проведут интерактивные игры и конкурсы, где участники смогут проверить свои знания, поучаствовать в викторинах и творческих заданиях. Кроме того, в программе запланировано знакомство с национальными блюдами разных уголков страны, где гости узнают о кухнях регионов и смогут поделиться семейными рецептами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.