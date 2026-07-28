В Тупицынской библиотеке Свердловской области расскажут о наследии России

На мероприятии расскажут о природных богатствах России — заповедниках, национальных парках, редких видах флоры и фауны. Гости узнают о культурных достижениях и традициях — от народных промыслов до произведений искусства. Также проведут интерактивные игры и конкурсы, где участники смогут проверить свои знания, поучаствовать в викторинах и творческих заданиях. Кроме того, в программе запланировано знакомство с национальными блюдами разных уголков страны, где гости узнают о кухнях регионов и смогут поделиться семейными рецептами.