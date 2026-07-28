Apple запустила программу лизинга всей своей техники

Apple официально запустила программу лизинга Apple Upgrade, сообщила пресс-служба компании.
Лизинг (англ. leasing) — это вид долгосрочной аренды с правом выкупа имущества. Лизинговая компания покупает нужную вещь и передает ее клиенту за плату, а в конце срока клиент может забрать ее себе.
Программа действует на территории США и пришла на смену IPhone Uprgade, по которой в лизинг можно было взять лишь смартфоны Apple.
Как сообщает пресс-служба, по программе Apple Upgrade получится оформить долгосрочную аренду сроком в 12 или 24 месяца на IPhone и на смарт-часы Apple Watch. В магазине однако пока что доступны только варианты с арендой на два года. Так, ежемесячный платеж за модель IPhone 17 Pro составит $31,99 и $34,99 за IPhone Pro Max. Платеж за Apple Watch Series начинается от $11,99 (Series 11) и заканчивается $47,03 (модель Ultra 3 в коллаборации с Hermès).
Для лизинга также доступны планшеты IPad и ноутбуки MacBook. Их пока можно взять в лизинг на 36 месяцев, но, по заявлению Apple, в будущем будет доступна аренда и на 24 месяца. За MacBook Air в месяц понадобится вносить от $24,99, за модель Pro — от $38,99. Ежемесячный платеж за IPad начинается от $11,99 (версия Mini) и заканчивается $24,99 (версия Pro). В будущем для лизинга также будут доступны настольные компьютеры Mac и Mac Studio.
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