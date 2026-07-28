Apple запустила программу лизинга всей своей техники

Для лизинга также доступны планшеты IPad и ноутбуки MacBook. Их пока можно взять в лизинг на 36 месяцев, но, по заявлению Apple, в будущем будет доступна аренда и на 24 месяца. За MacBook Air в месяц понадобится вносить от $24,99, за модель Pro — от $38,99. Ежемесячный платеж за IPad начинается от $11,99 (версия Mini) и заканчивается $24,99 (версия Pro). В будущем для лизинга также будут доступны настольные компьютеры Mac и Mac Studio.