В поселке Баранчинском на Урале отремонтировали медучреждение

Здание, возведенное в 1963 году, было полностью модернизировано. Там заменили кровлю, окна и двери, обновили фасад и отмостку, провели перепланировку и замену всех инженерных сетей. Также в здании наладили современные системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и телефонной связи. А для людей с ограниченными возможностями здоровья в отделении создали доступную среду.