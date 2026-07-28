В поселке Баранчинском на Урале отремонтировали медучреждение

Капитальный ремонт отделения общей врачебной практики № 2 провели в поселке Баранчинском в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в центре культуры и досуга поселка. Церемония открытия обновленного медучреждения состоялась 24 июля.
Здание, возведенное в 1963 году, было полностью модернизировано. Там заменили кровлю, окна и двери, обновили фасад и отмостку, провели перепланировку и замену всех инженерных сетей. Также в здании наладили современные системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и телефонной связи. А для людей с ограниченными возможностями здоровья в отделении создали доступную среду.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.