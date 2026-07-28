Учащаяся тюменского колледжа посетит турслет «Больше, чем путешествие»

Ксения Стороженко, которая учится в Тюменском медицинском колледже, стала победителем конкурсного отбора на участие во Всероссийском студенческом туристском слете «Больше, чем путешествие», сообщили в учебном заведении. Одноименную программу реализуют в России в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всероссийский студенческий туристский слет «Больше, чем путешествие» пройдет с 19 по 23 августа в Смоленской области. Он состоится на площадке экоцентра «Бакланово».
Уточним, что Ксения — активный участник мероприятий колледжа и Движения первых. Также девушка является волонтером. Она состоит состоит в движении «ТМК_PRОдобро». Кроме того, Ксения проводит в колледже и за его пределами занятия по оказанию первой помощи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.