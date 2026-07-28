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Стеклянные стаканы на кухне — бомба замедленного действия: чем они опасны

Инженер Квачев: стаканы из стекла могут взорваться без физического удара.

Источник: Комсомольская правда

Даже качественное закаленное стекло может разлететься на осколки спустя годы использования без всякого удара. Причиной становятся крошечные частицы сульфида никеля, которые незаметно попадают в материал на заводе. Об этом РИАМО сообщил инженер-технолог Евгений Квачев.

Специалист пояснил, что проблема самопроизвольного разрушения известна промышленности почти столетие. Частицы появляются из-за контакта расплавленного стекла с оборудованием из нержавейки, а сера выделяется при работе газовых печей. Встречаясь, эти элементы образуют нерастворимый сульфид никеля.

Самая большая опасность кроется в том, что эта частица со временем кристаллизуется и увеличивается в объеме примерно на 5%. Если она оказалась в зоне внутреннего напряжения закаленного стекла, расширение провоцирует взрыв. Напряжение также создают ручки, рисунки или неровные края, поэтому вероятность разрушения в таких местах выше.

Квачев отметил, что предсказать момент взрыва невозможно: это случается как через месяц, так и через десятилетие. Для защиты производители помещают посуду в печь на полсуток при 300 градусах, чтобы опасные экземпляры разбились еще на фабрике. Однако такая проверка дорогая, и компании экономят на дешевых стаканах, предпочитая заменять бракованную единицу.

При этом специалисты уточняют, что стеклянная посуда на кухне имеет и свои плюсы — на ней хуже всего размножаются микробы. Причина кроется в отсутствии пор у самого материала.