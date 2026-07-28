Стеклянные стаканы на кухне — бомба замедленного действия: чем они опасны

Квачев отметил, что предсказать момент взрыва невозможно: это случается как через месяц, так и через десятилетие. Для защиты производители помещают посуду в печь на полсуток при 300 градусах, чтобы опасные экземпляры разбились еще на фабрике. Однако такая проверка дорогая, и компании экономят на дешевых стаканах, предпочитая заменять бракованную единицу.