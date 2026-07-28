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В Мурманском онкодиспансере за два дня обследовали почти 100 человек

Осмотры провели для ранней диагностики рака головы и шеи.

Почти 100 человек прошли обследование в Мурманском областном онкологическом диспансере за два дня, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Консультации проводились во время дней ранней диагностики рака головы и шеи, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Обследования проводили специалисты регионального медучреждения совместно с приглашенным экспертом. За два дня было осмотрено 99 человек. Прием был организован как для пациентов с установленными хроническими ЛОР-заболеваниями, так и для граждан, впервые обратившихся за медицинской помощью в связи с жалобами.

Все пациенты с подозрением на онкологические патологии получили рекомендации по дальнейшей углубленной диагностике и тактике ведения. Остальным гражданам, прошедшим осмотр, были выданы индивидуальные назначения по лечению и профилактическому наблюдению.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.