В Мурманском онкодиспансере за два дня обследовали почти 100 человек

Обследования проводили специалисты регионального медучреждения совместно с приглашенным экспертом. За два дня было осмотрено 99 человек. Прием был организован как для пациентов с установленными хроническими ЛОР-заболеваниями, так и для граждан, впервые обратившихся за медицинской помощью в связи с жалобами.