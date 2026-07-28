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В Башкортостане прошла спартакиада пенсионеров республики

В программу вошли стрельба, настольный теннис, плавание, шахматы, кросс и сдача нормативов ГТО.

Спартакиада пенсионеров Республики Башкортостан прошла с 3 по 5 июля в обновленном Дворце спорта Мелеуза, сообщили в управлении физической культуры, спорта и туризма Ишимбайского района. Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Спартакиада собрала 14 команд из районов и городов республики. В программу вошли стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, плавание, шахматы, легкоатлетический кросс и сдача нормативов ГТО.

Команда Ишимбайского района стала серебряным призером соревнований. В личном зачете бронзу по настольному теннису завоевал Ринат Шириязданов, серебро в сдаче нормативов ГТО — Сергей Рябов. Команда также заняла третье место в абсолютном первенстве по ГТО.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.