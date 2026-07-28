На форуме в Пскове обсудили баланс между семейной жизнью и бизнесом

VII Форум молодых семей Псковской области состоялся 12 июля в сквере Псковского государственного университета, сообщили в правительстве региона. На мероприятии по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» организовали панельную дискуссию «Семья бизнесу не помеха».
На площадке центра «Мой бизнес» ее участники обсудили с экспертами, как распределять роли внутри семьи, делегировать задачи и поддерживать баланс для сохранения внутреннего ресурса и предотвращения эмоционального выгорания.
Также для гостей форума работала фотовыставка «Семья и бизнес». Экспозиция отразила истории псковских предпринимателей и их близких, показала, как поддержка родных помогает развивать свое дело.
В программу форума вошли и спортивные соревнования, мастер‑классы для детей, выступления экспертов, презентация проектов молодых семей. Кроме того, на мероприятии состоялась защита заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.