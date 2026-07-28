В Брянске капитально отремонтируют участок улицы Ульянова

Капитальный ремонт участка автодороги по улице Ульянова в Бежицком районе Брянска пройдет при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Работы проведут на отрезке протяженностью в 2,1 км от улицы III Интернационала до Литейной. Капитальный ремонт выполнят поэтапно, его полное завершение запланировано на 2027 год.
В ходе проведения работ отремонтируют наружные инженерные сети, обновят асфальт. Кроме того, сделают тротуары, установят новое пешеходное ограждение, остановочные павильоны и светофоры.
Также обустроят новое наружное электроосвещение. На завершающем участке поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.