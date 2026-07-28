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Килька — в Рязань, салака — в Москву: калининградская рыба разъехалась по городам

С начала 2026 года на внутренний рынок отправили 14,5 тыс. тонн продукции.

Источник: Клопс.ru

Калининградские компании с начала 2026 года отправили в российские регионы 14,5 тыс. тонн мороженой кильки и салаки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Каждая партия, прежде чем покинуть область, прошла проверку в надзорной службе и получила необходимые сертификаты качества. Около 5 тыс. тонн кильки отправили в Рязанскую область, 3,3 тыс. т — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 2,5 тыс. т данного вида рыбы разошлись по другим регионам России.

1,6 тыс. тонн салаки поставили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 700 т направили в Москву и Московскую область.

Учёные из Красноярска создали биопластик из отходов балтийской кильки и скумбрии.