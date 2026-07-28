Килька — в Рязань, салака — в Москву: калининградская рыба разъехалась по городам

Каждая партия, прежде чем покинуть область, прошла проверку в надзорной службе и получила необходимые сертификаты качества. Около 5 тыс. тонн кильки отправили в Рязанскую область, 3,3 тыс. т — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 2,5 тыс. т данного вида рыбы разошлись по другим регионам России.