Килька — в Рязань, салака — в Москву: калининградская рыба разъехалась по городам

Калининградские компании с начала 2026 года отправили в российские регионы 14,5 тыс. тонн мороженой кильки и салаки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Каждая партия, прежде чем покинуть область, прошла проверку в надзорной службе и получила необходимые сертификаты качества. Около 5 тыс. тонн кильки отправили в Рязанскую область, 3,3 тыс. т — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 2,5 тыс. т данного вида рыбы разошлись по другим регионам России.
1,6 тыс. тонн салаки поставили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 700 т направили в Москву и Московскую область.
Учёные из Красноярска создали биопластик из отходов балтийской кильки и скумбрии.