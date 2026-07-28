В Рязанской области прошел тренинг по управлению стрессом для мам

Уточним, проект «Мама в деле» ориентирован на женщин, воспитывающих детей до семи лет, и направлен на создание условий для гибкой трудовой адаптации. В ходе сессии участницы разобрали истинные причины возникновения стресса, освоили экспресс-техники для приведения себя в ресурсное состояние, провели открытую беседу с экспертами в формате «вопрос-ответ» и другое. По итогам встречи каждая мама получила индивидуальные рекомендации от спикера и памятные подарки.