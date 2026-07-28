В Рязанской области прошел тренинг по управлению стрессом для мам

Практический тренинг по управлению стрессом и повышению психологической устойчивости для участниц проекта «Мама в деле», проводимый в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», состоялся 22 июля в Рязанской области, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.
Уточним, проект «Мама в деле» ориентирован на женщин, воспитывающих детей до семи лет, и направлен на создание условий для гибкой трудовой адаптации. В ходе сессии участницы разобрали истинные причины возникновения стресса, освоили экспресс-техники для приведения себя в ресурсное состояние, провели открытую беседу с экспертами в формате «вопрос-ответ» и другое. По итогам встречи каждая мама получила индивидуальные рекомендации от спикера и памятные подарки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.