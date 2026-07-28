В Сысерти прошел турнир по баскетболу памяти участника СВО Данила Чуркина

II турнир по баскетболу памяти участника специальной военной операции (СВО) Данила Чуркина состоялся 25 июля в Сысерти Свердловской области по государственной программе «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
В турнире приняли участие 130 спортсменов из Сысерти, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Артемовского, Березовского и Верхней Пышмы. По итогам турнира победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями. Главный приз соревнований — игровая форма Данила Чуркина — досталась сильнейшим спортсменам: Степану Махневу, Никите Бурдукову и Ивану Даранько.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.