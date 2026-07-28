Краевой Минприроды назвал загрязнителя рек Мулянки и Пыж в Перми

В устье Мулянки установили дополнительный боновый рубеж. На участке от ул. Куфонина до базы отдыха «Манки Ривер Парк» зачистили береговую линию у жилых домов. Параллельно на реке Пыж в районе защитной дамбы продолжаются локальные очистные работы. На воду спущен катамаран, с помощью которого специалисты очищают боновые заграждения перед плотиной и вывозят собранные загрязнения.