Волгоградский историк — о явлении Богородицы на небе военного Ста

— В 1995 году в журнале «Наука и религия» вышла статья «Свидетельствует спецхран» историка Вадима Якунина, изучавшего историю Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны, — продолжает кандидат философских наук Сергей Иванов. — В своей публикации он рассказал, что нашел в Госархиве Российской Федерации уникальный документ — отчет «уполномоченного Совета по делам русской православной церкви по УССР товарища Ходченко председателю Совета по делам русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР генералу-майору Г. Карпову». В документе указано, что бойцы одной из частей 62-й армии под командованием Василия Чуйкова, прибывшие на Украину из-под Сталинграда, рассказывали о необычном явлении в небе во время Сталинградской битвы. Конкретнее о видении чиновник не написал, однако, по словам других очевидцев, можно сделать некоторые выводы. Занимаясь этой темой вместе с руководителем комиссии по канонизации святых Волгоградской епархии иеромонахом Климентом (Наумовым), мы заказали в Государственном архиве копию рассказывающего об этом факте документа и прочитали следующее: «командир одной воинской части рассказал, как он и его часть красноармейцев под Сталинградом в самый критический момент увидели на небе знамение, предвещавшее разгром немцев».