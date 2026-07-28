В Чистопольском районе Татарстана провели профтестирование для детей

Отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Березка» в Татарстане прошли профтестирование. Его организовали при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.
С 20 детьми встретилась сотрудники кадрового центра «Работа России» по Чистопольскому району. Ребятам помогли составить дорожную карту будущей профессии, выявить их интересы и таланты.
Такие выездные мероприятия помогают детям узнать о разных специальностях и возможностях трудоустройства, получить рекомендации по выбору дальнейшего образования. Сами ребята отметили, что такой формат оказался гораздо полезнее привычной профориентации в стенах школы. Неофициальная атмосфера лагеря, отсутствие звонка на урок и свежий воздух помогли детям лучше настроиться на диалог.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.