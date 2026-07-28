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В селе Матвеевка Саратовской области медики обследовали свыше 200 человек

Местные жители прошли флюоро- и маммографию на передвижном диагностическом комплексе.

Жители села Матвеевка в Балаковском районе Саратовской области обследовались на передвижном диагностическом комплексе «Флюммам», сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Повышение доступности медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, за три дня 209 человек сделали флюорографию. Кроме того, на «Флюммаме» провели 15 маммографий. Отмечается, что благодаря мобильности комплекса жители отдаленных населенных пунктов региона теперь имеют доступ к качественной диагностике.

«Цель осмотров заключается в раннем выявлении заболеваний молочной железы и легких путем флюорографии и маммографии. Это позволяет своевременно диагностировать возможные патологии и предпринять необходимые меры для сохранения здоровья пациентов», — рассказал главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.