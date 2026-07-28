В Орловской области стартовал набор на программу «Мама-предприниматель»

Прием заявок на участие в федеральной программе «Мама-предприниматель», проводимой по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», стартовал в Орловской области, сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Программа пройдет с 14 по 18 сентября. Принять участие могут мамы с несовершеннолетними детьми, женщины, ожидающие ребенка, а также находящиеся в декретном отпуске.
В течение пяти дней участниц ждет интенсивная образовательная программа, включающая работу с опытными экспертами и сертифицированным бизнес-тренером. Они смогут проработать свои бизнес-идеи, получить практические знания по запуску и развитию собственного дела, подготовить проект к защите и представить его профессиональному жюри.
По итогам программы будет определена победительница, которая получит 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Она также представит Орловскую область на федеральном этапе программы в Москве. Участие бесплатно. Подать заявку можно до 7 сентября на официальном сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.