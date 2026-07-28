European Gymnastics разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Такой порядок стал общим правилом для соревнований под эгидой союза. Решение привело правила европейских состязаний в соответствие с решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). На соревнованиях, права на проведение которых предоставили до этого решения, допускается временный порядок. Его использование допускается только, если требования госорганов запрещают демонстрировать символику России.