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В Калининграде на 3D-принтере создали вертикальный ветрогенератор

Установка проходит тестирование на физические нагрузки.

Ученые Лаборатории астрофизики БФУ им. И. Канта разработали и изготовили тестовый вертикальный ветрогенератор с помощью аддитивных технологий, сообщили в пресс-службе Правительства Калининградской области. Прототип создан в ходе реализации проекта по разработке цифровой платформы оптимизации ветроэнергетической инфраструктуры по программе «Приоритет 2030», что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее исследователи провели математическое моделирование воздушных потоков над Калининградской областью и установили, что ветроэнергетический потенциал региона высок: более 55% площади имеют оценку от «хорошо» до «исключительно». Оптимальные для размещения установок — прибрежные территории на расстоянии около 10 км от берега.

Для верификации модели ученые изготовили прототип. Лопасти и крепления напечатаны на 3D-принтере. Лопасти выполнены по модульному принципу для их легкой замены. Сейчас ветрогенератор тестируют на физические нагрузки, затем планируются полевые испытания на портативной мачте высотой 5−6 метров.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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