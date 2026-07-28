Ведомства будут добиваться экономической эффективности от переработчиков отходов

Нормативно-правовая база механизма расширенной ответственности производителей (РОП) за товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств сформирована, а сама система работает, отметил 28 июля в ходе заседания круглого стола о цифровизации отрасли ее новый куратор от Минприроды, первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов. Ранее его предшественник на этом посту Денис Буцаев уехал из РФ и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях.