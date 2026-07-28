Лучший футболист чемпионатам мира — 2026 Родри перенес операцию на спине

Полузащитник сборной Испании по футболу и игрок клуба «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес Касканте перенес операцию на спине. Ему потребуется «короткий период реабилитации». Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс‑службе английского клуба.
— Родри успешно перенес небольшую операцию на спине. Полузащитник некоторое время испытывал дискомфорт, но теперь ему провели операцию для устранения проблемы, — передает сайт футбольного клуба.
Журналисты сообщили, что Родри вернется в команду за несколько дней до матча за Суперкубок Англии против клуба «Арсенал» в воскресенье, 16 августа, вместе с другими игроками «Манчестер Сити», которые принимали участие в четвертьфинале чемпионата мира, или позднее, передает The Athletic.
2 января российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, что перенес три операции на коленях. По словам спортсмена, проблемы со здоровьем начались после того, как в 2020 году ему диагностировали болезнь Осгуда — Шляттера. Фигурист уточнил, что все операции проходили в Москве: две — на правой ноге и одна — на левой. Также Самсонов объяснил, что колено на правой ноге сильно пострадало и его пришлось собирать из фрагментов и фиксировать болтами.