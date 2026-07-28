Лучший футболист чемпионатам мира — 2026 Родри перенес операцию на спине

2 января российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, что перенес три операции на коленях. По словам спортсмена, проблемы со здоровьем начались после того, как в 2020 году ему диагностировали болезнь Осгуда — Шляттера. Фигурист уточнил, что все операции проходили в Москве: две — на правой ноге и одна — на левой. Также Самсонов объяснил, что колено на правой ноге сильно пострадало и его пришлось собирать из фрагментов и фиксировать болтами.