Патриарх Кирилл обрадовался отъезду «не наших» священников

Патриарх Кирилл выступил с речью после молебна у памятника князю Владимиру в Москве в День крещения Руси. Он высказался об уехавших из России священнослужителях, передает корреспондент РБК.
Патриарх прочитал молитву «О Святой Руси». По его словам, некоторые из уехавших за границу священников критиковали ее. «Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, — покинули нас. И наверняка никогда не вернется в Россию», — сказал глава РПЦ.
Патриарх Кирилл составил и вознес эту молитву в сентябре 2022 года. «Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!», — говорится в ней.
За отказ читать ее в 2024 году был лишен сана протоиерей Алексей Уминский. Бывший священнослужитель РПЦ до этого призывал верующих, которые не хотят «молиться за поддержку СВО», искать приходы, где «больше молятся о мире, нежели о победе».
Сегодня состоялся крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, приуроченный ко Дню крещения Руси. Его возглавил патриарх Кирилл. На мероприятии присутствовали активисты движения «Сорок сороков» и представители «Молодой гвардии Единой России».