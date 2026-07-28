Патриарх Кирилл обрадовался отъезду «не наших» священников

Патриарх прочитал молитву «О Святой Руси». По его словам, некоторые из уехавших за границу священников критиковали ее. «Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, — покинули нас. И наверняка никогда не вернется в Россию», — сказал глава РПЦ.