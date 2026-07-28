Где в Калининграде не будет света 29 июля

В Калининграде в среду, 29 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 отключат свет на улицах:
Генделя, 8−16; Советский проспект, 1 проспект Мира, 1.
С 9:00 до 20:00 электричества не будет на ул. Киевская, 121б.
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