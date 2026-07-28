В Самарской области прошел спортивный турсплав по реке Большой Кинель

Воспитанники Школы боевых единоборств, их родители и тренерский состав приняли участие в водном походе по реке Большой Кинель в Самарской области, сообщили в администрации Похвистневского района. Мероприятие организовано в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Маршрут включал прохождение естественных препятствий, что потребовало выносливости, координации и концентрации внимания. Особое внимание уделялось командному взаимодействию: управление плавсредствами и слаженные действия экипажа формируют дисциплину, взаимовыручку и навыки быстрого принятия решений — качества, составляющие основу подготовки в единоборствах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.