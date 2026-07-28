В Ростовской области задержали грабителя, находившегося в федеральном розыске

В ходе проверки было установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и незаконное хранение наркотических средств. При себе у него также были запрещенные вещества. Кроме того, он находился в федеральном розыске за хищение имущества из магазина, расположенного на привокзальной площади Ростова.