Поддерживать моральный дух: Севастополь продолжает радовать жителей театральными постановками и концертами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя июньскую атаку ВСУ на панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», назвал ее примером посягательства на культурные и духовные символы. Но Севастополь стойкий, и культура в нем активно развивается. Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» в Севастополе рассказала о культурной жизни в городе во время СВО.
Если открыть афишу Севастополя, можно увидеть, что культурная жизнь в городе бурлит. Несмотря на частые тревоги из-за атак ВСУ и снижение туристического потока, люди ценят возможность уйти от беспокойных мыслей и погрузиться в мир искусства.
Чтить традиции.
В 2026 году Севастопольскому Дому офицеров Черноморского флота (ДОФ) исполнилось 105 лет. Организация располагается на месте здания Адмиралтейского собора святителя Николая. Здесь до сих пор берегут традиции.
— Здание на этом месте никогда не изменяло своему предназначению: поддерживать дух моряков-черноморцев и жителей Севастополя, — подчеркивает начальник Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота Владимир Пискайкин. — Мы продолжаем свою работу. Но пока военнослужащие на передовой, работаем с ветеранами флота и вооруженных сил, с их семьями, со школьниками и курсантами, с местными жителями. У нас есть и свои почитатели — даже если не вывесить афишу, человек двести в воскресенье придет к нам обязательно.
За первые два месяца лета в ДОФе прошло 27 мероприятий, в том числе презентация сборников «Поэтические СВОдки», открытие фотовыставки про семьи героев СВО «Все начинается с любви», конкурс бардовской песни, музыкальный спектакль «Владимир Высоцкий. Нет времени», общефлотский урок истории и многое другое.
К сожалению, из-за сложностей с бензином и логистикой отменились или перенеслись выступления некоторых известных исполнителей, но творческая жизнь ДОФа продолжается. В фойе, какое бы мероприятие ни проводилось, всегда работает электронная Галерея героев СВО, где можно увидеть фотографии, награды и прочесть краткие биографии современных героев как ныне живущих, так и пожертвовавших собой. Также в ДОФе периодически проводят встречи с участниками спецоперации или их семьями. Ведь, чтобы сформировать и сохранить память, важно слышать историю из первых уст.
А фасад Дома офицеров флота украшает фотовыставка, созданная при участии газеты «Вечерняя Москва».
Сценическое воплощение.
В Севастополе действуют три государственных драматических театра. Один из них — Драматический театр Черноморского флота имени Бориса Лавренева.
— Наш 95-й сезон начался под лозунгом: «Делай, что должно!» — подчеркнул директор театра Сергей Коновалов. — Работаем, понимая, что через полчаса могут отключить свет. Репетируем, пока не прозвучит тревога. Но ставим новую премьеру — «Театр» по Сомерсету Моэму. И хоть на дворе еще лето, уже готовимся к зиме и начинаем думать о спектакле на Новый год.
Что касается поездок, то в прошлом сезоне Театр флота с большими гастролями посетил Беларусь. Конечно, по возможности артисты выезжают с выступлениями и к военнослужащим. Но сейчас в основном театр работает с семьями бойцов, предоставляя бесплатные билеты. А еще здесь создали постановку про военных врачей на СВО.
— Мы понимали, что артистам вживую никогда не сыграть достоверно процесс проведения операции, как прописано в пьесе, ведь они не медики, — рассказывает режиссер спектакля Семен Горчаков. — Поэтому мы решили сделать это за ширмой, с помощью теней. Но все равно пригласили консультанта, хирурга из военного госпиталя, который недавно был на передовой. Он все нам подкорректировал, даже реплики артистов. Добавил, что «хорошая бригада работает молча». Но всем понятно, что в театре молчать нельзя.
Здесь принято аплодировать, и, несмотря на тревоги и трудности, зрители с благодарностью это делают. Для них выпускают премьеры и играют репертуарные спектакли в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Луначарского и в Севастопольском театре юного зрителя. Готовят представления и в Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Елизарова. Кроме того, в городе действуют и частные театральные коллективы.
Взгляд в будущее.
Новым культурным объектом города, который привлекает внимание всей страны, является Севастопольский государственный театр оперы и балета. Пока само здание еще строится, труппа театра уже формирует для него репертуар. Репетируют постановки в Москве, объединяя артистов из разных регионов России.
— Главная цель — к открытию театра в Севастополе сформировать не только современное театральное пространство, но и полноценную творческую единицу с узнаваемым художественным почерком, сильной труппой, широким репертуаром и собственной аудиторией по всей стране, — отмечает руководитель пресс-службы театра Людмила Морозова. — Наряду с постановочной деятельностью развивается просветительский проект «Арт-волна», который помогает молодым исполнителям профессионально расти и работать с признанными мастерами. Сегодня к коллективу присоединяются новые солисты и все больше талантливых артистов связывают свое будущее с Севастопольским театром оперы и балета.
Балет «Грозовой перевал» уже принес театру премию «Золотая маска» в номинации «Современный балет». Опера «Алеко» Сергея Рахманинова получила Международную музыкальную премию BraVo в номинации «Опера года». В 2026 году поставили оперу «Дуэнья» Сергея Прокофьева и планируют представить балет «Игрок». Пока театр репетирует и гастролирует. Так, «Грозовой перевал» представили и в Большом театре, а «Алеко» исполняли в концертном зале «Зарядье». Скоро увидеть эти постановки можно будет и на сцене в Севастополе.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анжела Сумакова, директор Департамента культуры города Севастополя:
— С января 2023 года по настоящее время на культурно-массовые мероприятия семьям участников СВО выдано 101 340 билетов. Уже стала доброй традицией акция «Теплое слово», которая проходит во всех учреждениях культуры, где каждый может написать пожелание нашим бойцам. Второй год в городе проходит Всероссийский военно-патриотический конкурс-фестиваль «Поколение СВОих». Сегодня каждый на своем месте вносит вклад в общее дело. Победа будет за нами!