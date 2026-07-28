Поддерживать моральный дух: Севастополь продолжает радовать жителей театральными постановками и концертами

— Мы понимали, что артистам вживую никогда не сыграть достоверно процесс проведения операции, как прописано в пьесе, ведь они не медики, — рассказывает режиссер спектакля Семен Горчаков. — Поэтому мы решили сделать это за ширмой, с помощью теней. Но все равно пригласили консультанта, хирурга из военного госпиталя, который недавно был на передовой. Он все нам подкорректировал, даже реплики артистов. Добавил, что «хорошая бригада работает молча». Но всем понятно, что в театре молчать нельзя.