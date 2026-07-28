В Одессе взорвался второй за день автомобиль, есть раненый

Как писал сайт KP.RU, утром 28 июля в Одессе был взорван немецкий премиальный кроссовер BMW X5, принадлежащий украинскому военному. По данным полиции, взрыв произошел в тот момент, когда водитель завел внедорожник и начал движение. Отмечается, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом машины. Водитель получил легкие ранения.