В Одессе взорвался второй за день автомобиль, есть раненый

В Одессе произошел уже второй за день подрыв легковой машины, предварительно, в результате инцидента один человек получил ранения. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».
На кадрах, опубликованных изданием, виден искореженный взрывом автомобиль. На переднем сиденье находится окровавленный человек. Каких-либо подробностей происшествия в публикации не приводится.
Как писал сайт KP.RU, утром 28 июля в Одессе был взорван немецкий премиальный кроссовер BMW X5, принадлежащий украинскому военному. По данным полиции, взрыв произошел в тот момент, когда водитель завел внедорожник и начал движение. Отмечается, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом машины. Водитель получил легкие ранения.
Позже стало известно, что подорванный в Одессе автомобиль принадлежал старшему офицеру оперативного отдела управления логистики штаба военно-морских сил Украины Вячеславу Сазонову.
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