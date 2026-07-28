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В Одессе взорвался второй за день автомобиль, есть раненый

Утром 28 июля в Одессе был взорван BMW X5, принадлежащий офицеру ВМС Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе произошел уже второй за день подрыв легковой машины, предварительно, в результате инцидента один человек получил ранения. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

На кадрах, опубликованных изданием, виден искореженный взрывом автомобиль. На переднем сиденье находится окровавленный человек. Каких-либо подробностей происшествия в публикации не приводится.

Как писал сайт KP.RU, утром 28 июля в Одессе был взорван немецкий премиальный кроссовер BMW X5, принадлежащий украинскому военному. По данным полиции, взрыв произошел в тот момент, когда водитель завел внедорожник и начал движение. Отмечается, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом машины. Водитель получил легкие ранения.

Позже стало известно, что подорванный в Одессе автомобиль принадлежал старшему офицеру оперативного отдела управления логистики штаба военно-морских сил Украины Вячеславу Сазонову.

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