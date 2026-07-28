Трамп и Зеленский обсудили во время встречи визит Кушнера и Уиткоффа в Киев

На встрече президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского 28 июля среди прочих тем обсуждалась возможная поездка спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев. Об этом сообщила в соцсети Х журналист телеканала Newsmax Нана Саджайа со ссылкой на инсайдера.
«Среди обсуждаемых тем были решения по прекращению конфликта, подтверждение обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели, поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев с целью “создания нового импульса для дипломатических усилий”», — написала Саджайа. По её словам, данную информацию ей сообщил источник, который участвовал в переговорах в Овальном кабинете. Он отметил, что «это была очень предметная» встреча.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая длилась чуть больше часа проходила без журналистов. Украинского лидера провели в Белый дом с черного хода. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала переговоры «позитивными и продуктивными».
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