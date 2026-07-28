Трамп и Зеленский обсудили во время встречи визит Кушнера и Уиткоффа в Киев

«Среди обсуждаемых тем были решения по прекращению конфликта, подтверждение обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели, поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев с целью “создания нового импульса для дипломатических усилий”», — написала Саджайа. По её словам, данную информацию ей сообщил источник, который участвовал в переговорах в Овальном кабинете. Он отметил, что «это была очень предметная» встреча.