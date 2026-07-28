Собачий отпуск без истерик: несколько важных правил от кинолога

Эксперт посоветовал ставить чемодан в комнате за неделю до отпуска, чтобы питомец привык к новому предмету. Если внезапно начать сборы, животное может перевозбудиться от резких перемен. Знакомить с переноской тоже следует постепенно, позволяя собаке исследовать её и даже вздремнуть внутри, а затем приучать к движению.