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Собачий отпуск без истерик: несколько важных правил от кинолога

Кинолог Голубев призвал заранее готовить собаку к поездке в отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Кинолог Владимир Голубев рассказал, как подготовить питомца к летней поездке без стресса. Главное — не ограничиваться документами и прививками, а заранее позаботиться о психологическом комфорте собаки. Подробностями он поделился в беседе с РИАМО.

Эксперт посоветовал ставить чемодан в комнате за неделю до отпуска, чтобы питомец привык к новому предмету. Если внезапно начать сборы, животное может перевозбудиться от резких перемен. Знакомить с переноской тоже следует постепенно, позволяя собаке исследовать её и даже вздремнуть внутри, а затем приучать к движению.

Чтобы избежать укачивания, Голубев рекомендует перейти на дробное кормление и давать еду только на остановках, а воду оставлять в свободном доступе. Легкий массаж перед дорогой и специальные ветпрепараты помогут в сложных случаях. Для снижения тревоги от шума кинолог советует включать дома звуки трассы или вокзала, а также использовать мягкие наушники для собак.

При этом в России участились случаи хищения породистых собак. Их крадут во время прогулок или прямо из квартир, а затем требуют выкуп или перепродают на чёрном рынке. Об этом сообщает Life.ru.