Можно ли опьянеть от хлеба и макарон? Да, но это болезнь

Пациенты честно заверяют врачей, что не употребляют алкоголь, но анализы показывают обратное. Их близкие и доктора часто подозревают тайный запой и даже направляют к наркологу. Специалист объяснила, что люди годами носят этот ярлык, пока не находится истинная причина состояния.