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Можно ли опьянеть от хлеба и макарон? Да, но это болезнь

Гастроэнтеролог Чистик: люди могут пьянеть от макарон из-за аномалии в кишечнике.

Источник: Комсомольская правда

Врачи рассказали о людях, которые пьянеют без капли спиртного. Оказывается, виноват в этом их собственный кишечник. Речь идет о редком синдроме автопивоварни, о котором РИАМО поведала гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Пациенты честно заверяют врачей, что не употребляют алкоголь, но анализы показывают обратное. Их близкие и доктора часто подозревают тайный запой и даже направляют к наркологу. Специалист объяснила, что люди годами носят этот ярлык, пока не находится истинная причина состояния.

Секрет кроется в микробах желудочно-кишечного тракта, которые перерабатывают углеводы из макарон или хлеба в этанол. Обычно этот процесс незаметен, но из-за сбоя микрофлоры брожение усиливается. В результате уровень спирта в крови поднимается до состояния реального опьянения.

Главными виновниками синдрома являются дрожжевые грибки и некоторые бактерии. Спровоцировать нарушение может злоупотребление сладким или прием антибиотиков. Также важна работа печени: если она ослаблена, этанол быстрее попадает в кровь.

360.ru напомнил, что важно не отдыхать на водоёмах в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, именно купание «под градусом» часто может приводить к самым трагичным последствиям.