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В Госдуме предложили предоставлять услуги социальных нянь по всей России

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым во вторник, 28 июля, предложили министру труда Антону Котякову закрепить на федеральном уровне предоставление услуг социальных нянь.

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым во вторник, 28 июля, предложили министру труда Антону Котякову закрепить на федеральном уровне предоставление услуг социальных нянь.

Депутаты отметили, что в отдельных регионах России реализуют услугу социальных нянь, которая позволяет использовать инфраструктуру социального обслуживания для кратковременного присмотра и ухода за малолетним ребенком, не заменяя дошкольное образование и не заставляя заключать частный договор с няней. При этом субъекты самостоятельно решают, включать ли такую услугу в региональную программу, каким семьям предоставлять ее, сколько часов оплачивать и через какие учреждения организовывать присмотр.

— Представляется целесообразным закрепить федеральную гарантию бесплатной услуги «социальная няня» для семей с детьми до трех лет. Такая гарантия может предусматривать минимальный объем бесплатного кратковременного присмотра и ухода за ребенком не менее 20 часов в месяц на семью, — передает ТАСС.

В тот же день депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева рассказала, что в России создают первый официальный реестр нянь, который будет доступен на «Госуслугах». Родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить сведения о справках от психиатра, об образовании, о навыках и об опыте работы.

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