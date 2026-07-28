В Госдуме предложили предоставлять услуги социальных нянь по всей России

В тот же день депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева рассказала, что в России создают первый официальный реестр нянь, который будет доступен на «Госуслугах». Родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить сведения о справках от психиатра, об образовании, о навыках и об опыте работы.