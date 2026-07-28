После землетрясения и взрыва в ТЦ в Японии пропали 10 человек

По данным полиции, после землетрясения из здания эвакуировали около 200 посетителей и сотрудников, после чего произошел взрыв. Один из представителей местной администрации сообщил, что на месте была зафиксирована утечка газа, поэтому спасатели смогли приступить к поисковой операции только после перекрытия газопровода. Причины взрыва устанавливаются.