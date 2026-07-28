После землетрясения и взрыва в ТЦ в Японии пропали 10 человек

После землетрясения, произошедшего 28 июля в японской префектуре Кумамото, в торговом центре Aeon Mall Kumamoto в городе Касима прогремел взрыв, частично обрушился второй этаж здания. По данным властей префектуры, спасатели эвакуировали четырех человек, их жизни ничего не угрожает, однако судьба еще десяти человек остается неизвестной, сообщает NHK.
По данным полиции, после землетрясения из здания эвакуировали около 200 посетителей и сотрудников, после чего произошел взрыв. Один из представителей местной администрации сообщил, что на месте была зафиксирована утечка газа, поэтому спасатели смогли приступить к поисковой операции только после перекрытия газопровода. Причины взрыва устанавливаются.
Также местные СМИ сообщили, что во время землетрясения мог пострадать исторический замок Кумамото — одна из главных достопримечательностей региона. По данным NHK, в результате подземных толчков частично обрушилась каменная стена крепости, после чего администрация закрыла территорию для посетителей.
Замок Кумамото был построен в начале XVII века и считается одним из самых известных исторических памятников Японии. Ежегодно его посещают более 1,5 млн туристов.
Ранее на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным Японского метеорологического агентства (JMA), очаг находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров. В результате землетрясения без электроснабжения остались около 48 тысяч домохозяйств.
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