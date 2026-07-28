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Reuters: компания Saudi Aramco остановила работу НПЗ из-за атак хуситов

НПЗ Saudi Aramco прекратило работу 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего завода в городе Джизан после атаки йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании IIR.

Предприятие прекратило работу 27 июля. До остановки НПЗ перерабатывал около 400 тысяч баррелей нефти в сутки.

В результате удара были повреждены парогазовая установка с внутрицикловой газификацией и зона хранения нефти. Предполагается, что ремонт завершат к 15 августа, после чего завод сможет возобновить работу.

Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Джизане и Янбу 25 июля. Для ударов применялись ракеты и беспилотники.

Немногим ранее хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане и Янбу. Под удар попали склады, нефтеперерабатывающие мощности и другие объекты. Движение также объявило о блокаде саудовской нефтяной инфраструктуры в Красном море. Угрозы затронули поставки через порт Янбу, значение которого выросло на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе.

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