В Петербурге кандидата в ЗакС сняли с выборов из-за песни в агитации

Куликов пытался опротестовать иск. Он заявил, что не считает публикацию на личной странице предвыборной агитацией. Надпись «Новые люди» и узнаваемая цветовая гамма, по его мнению, лишь обозначали принадлежность к партии, но не содержали призывов голосовать за неё. Использование музыки ответчик также счёл правомерным в рамках лицензии соцсети. Тем не менее, эти доводы суд счёл несостоятельными.