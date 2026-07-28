Кукурелья набил татуировку с лицом тренера сборной Испании, выполнив обещание

28-летний футболист, который перешел по ходу чемпионата мира из «Челси» в «Реал Мадрид», является воспитанником «Барселоны». Кроме того, спортсмен выступал за команды «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон». Всего в составе сборной Испании на счету Кукурельи 32 матча и 1 гол.