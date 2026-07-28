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Кукурелья набил татуировку с лицом тренера сборной Испании, выполнив обещание

Защитник сборной Испании по футболу Марк Кукурелья во вторник, 28 июля, набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Так он выполнил данное до начала чемпионата мира по футболу обещание.

Защитник сборной Испании по футболу Марк Кукурелья во вторник, 28 июля, набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Так он выполнил данное до начала чемпионата мира по футболу обещание.

— Обещание сдержано, — написал спортсмен в личном блоге.

Также он опубликовал фотографию и видеозапись с процессом создания татуировки.

Во время чемпионата Европы 2024 года Кукурелья заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если команда завоюет титул. После победы на турнире он сдержал свое обещание.

28-летний футболист, который перешел по ходу чемпионата мира из «Челси» в «Реал Мадрид», является воспитанником «Барселоны». Кроме того, спортсмен выступал за команды «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон». Всего в составе сборной Испании на счету Кукурельи 32 матча и 1 гол.

16 декабря 2025 года защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш набил татуировку с надписью на русском языке. На его правой руке появилось тату с надписью «стойкий мужик», выполненное в готическом стиле.