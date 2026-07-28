Кукурелья набил татуировку с лицом тренера сборной Испании, выполнив обещание

Защитник сборной Испании по футболу Марк Кукурелья во вторник, 28 июля, набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Так он выполнил данное до начала чемпионата мира по футболу обещание.
— Обещание сдержано, — написал спортсмен в личном блоге.
Также он опубликовал фотографию и видеозапись с процессом создания татуировки.
Во время чемпионата Европы 2024 года Кукурелья заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если команда завоюет титул. После победы на турнире он сдержал свое обещание.
28-летний футболист, который перешел по ходу чемпионата мира из «Челси» в «Реал Мадрид», является воспитанником «Барселоны». Кроме того, спортсмен выступал за команды «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон». Всего в составе сборной Испании на счету Кукурельи 32 матча и 1 гол.
16 декабря 2025 года защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш набил татуировку с надписью на русском языке. На его правой руке появилось тату с надписью «стойкий мужик», выполненное в готическом стиле.