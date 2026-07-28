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Паводок в Тюменской области: подтоплены сотни домов и участков

МЧС: В Тюменской области паводок подтопил более 300 домов.

Источник: Комсомольская правда

Более 300 жилых и дачных домов, свыше полутысячи приусадебных и дачных участков подтоплено паводковыми водами в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В настоящее время в муниципальных образованиях подтоплены 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, кроме того в зону подтопления попали низководный мост и автомобильная дорога. Всего к ликвидации ЧС в Тюменской области привлечены 269 человек и 33 единицы техники.

Как писал сайт KP.RU, утром 28 июля была зафиксирована новая высота в реке Туре — 877 см. За последние сутки уровень поднялся еще на 5 см. Критическая отметка пройдена — сейчас вода превышает ее уже на 27 см.

Во вторник власти Тюменской области ввели режим ЧС регионального уровня, специалисты экстренных служб ведут работу в круглосуточном режиме.

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