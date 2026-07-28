Упало либидо и выросло пузо: врач назвал причину и способ борьбы

Медик подчеркнул, что тестостерон влияет не только на сексуальную активность, но и на сердце, сосуды, иммунитет и даже мыслительные процессы. Когда его уровень падает, мужчина чувствует хроническую усталость, становится раздражительным, а также сталкивается с нарушениями сна и ростом живота. При появлении этих сигналов доктор советует не откладывать визит к андрологу, чтобы избежать более серьезных последствий.