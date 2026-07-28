Упало либидо и выросло пузо: врач назвал причину и способ борьбы

Снижение полового влечения и набор лишнего веса могут указывать на серьезный сбой в организме, который сокращает жизнь. Врач-уролог Тембулат Индароков пояснил в беседе с РИАМО, что корень проблемы часто кроется в дефиците главного мужского гормона — тестостерона.
Медик подчеркнул, что тестостерон влияет не только на сексуальную активность, но и на сердце, сосуды, иммунитет и даже мыслительные процессы. Когда его уровень падает, мужчина чувствует хроническую усталость, становится раздражительным, а также сталкивается с нарушениями сна и ростом живота. При появлении этих сигналов доктор советует не откладывать визит к андрологу, чтобы избежать более серьезных последствий.
Врач отметил, что нормальный уровень гормона напрямую поддерживает физиологическое либидо, поэтому при его снижении стоит в первую очередь проверить андрогены. Секрет сохранения баланса, по словам эксперта, прост и заключается в здоровом образе жизни. Для этого достаточно отказаться от вредных привычек, нормализовать сон, находить время для отдыха и спорта.
Ранее в Екатеринбурге вылечили 32-летнего пациента с бесплодием. Причиной оказалось нарушение работы мозга, который перестал давать команду на выработку тестостерона. Об этом пишет «Царьград».