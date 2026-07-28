Денис Казанский объяснил, чем уникален тренер сборной Франции Зидан

«Мы знаем, что тренеры, которые выигрывают большие турниры, они очень долго идут к этому. Зидан в этом плане — некоторое исключение, потому что сказать, что у него была какая-то очень длинная тренерская карьера, точно нельзя. Он пришел, увидел и сразу победил», — пояснил он.