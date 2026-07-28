Денис Казанский объяснил, чем уникален тренер сборной Франции Зидан

Чемпион мира и Европы, обладатель «Золотого мяча» 1998 года Зинедин Зидан имеет в активе «уникальное достижение» в виде трех подряд побед в Лиге чемпионов УЕФА у руля мадридского «Реала», что стало «исключением» из логики развития тренерских карьер. Об этом в эфире Радио РБК рассказал футбольный эксперт Денис Казанский.
«Мы знаем, что тренеры, которые выигрывают большие турниры, они очень долго идут к этому. Зидан в этом плане — некоторое исключение, потому что сказать, что у него была какая-то очень длинная тренерская карьера, точно нельзя. Он пришел, увидел и сразу победил», — пояснил он.
Кроме того, отметил Казанский, Зидан был великим игроком. Как правило, продолжил эксперт, такие футболисты «крайне редко становятся успешными тренерами», поскольку им не хватает «педагогических навыков и понятия, как объяснить то, что для них совершенно естественно». «Большие футболисты часто проваливались как большие тренеры. Но Зидан состоялся. Это тоже показывает его уникальность», — резюмировал Казанский.
Назначение Зидана на пост главного тренера сборной Франции Казанский назвал «секретом Полишинеля», поскольку, по его мнению, отказы французского тренера от «больших клубных предложений» создают впечатление, что он ждал момента, когда он будет руководить французской сборной.
Как сообщила Федерация футбола Франции 28 июля, Зинедин Зидан заключил контракт на четыре года, до чемпионата мира 2030 года. Он находился без работы с 2021 года, когда покинул пост главного тренера «Реала». Зидан сменил Дидье Дешама, который покинул национальную команду Франции после чемпионата мира 2026 года.
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