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Артист Николаенко рассказал о подводных камнях антрепризного спектакля: «Скользкая вещь»

Певец Юрий Николаенко (NЮ) перед своим концертом в Москве рассказал журналистам о своей жизни. Артист признался, что хотел сделать антрепризный спектакль, но все оказалось не так просто. С какими трудностями столкнулся Николаенко, он поведал корреспондентам.

Певец Юрий Николаенко (NЮ) перед своим концертом в Москве рассказал журналистам о своей жизни. Артист признался, что хотел сделать антрепризный спектакль, но все оказалось не так просто. С какими трудностями столкнулся Николаенко, он поведал корреспондентам.