Экс-невеста Прохора Шаляпина призывает перестать хейтить нашу страну

Певица Анна Калашникова недавно, наконец, продала свое жилье в Дубае. Продавала она почти год, да еще столкнулась с огромным количеством проблем. Анна настолько устала от этого, что советует не пытаться покупать жилье в ОАЭ. А еще она призвала ценить систему продаж, которая существует в нашей стране, несмотря на проблемы на рынке недвижимости в целом.