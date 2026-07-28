Экс-невеста Прохора Шаляпина призывает перестать хейтить нашу страну

Певица Анна Калашникова недавно, наконец, продала свое жилье в Дубае. Продавала она почти год, да еще столкнулась с огромным количеством проблем. Анна настолько устала от этого, что советует не пытаться покупать жилье в ОАЭ. А еще она призвала ценить систему продаж, которая существует в нашей стране, несмотря на проблемы на рынке недвижимости в целом.
Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.Читать дальше