В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 произведений

Жюри в этом году возглавила классицист, писатель и телеведущая Мэри Бирд. В состав судейской коллегии также вошли поэт, писатель и педагог Рэймонд Антробус; музыкант, писатель и телеведущий Джарвис Кокер; журналист, редактор и критик Ребекка Лю, а также писательница и поэтесса Патрисия Локвуд, ранее входившая в шорт-лист премии.