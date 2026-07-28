В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 произведений

В длинный список (лонг-лист) Букеровской премии 2026 года вошли 13 произведений, отобранных из 163 заявок, сообщается на сайте премии.
Жюри в этом году возглавила классицист, писатель и телеведущая Мэри Бирд. В состав судейской коллегии также вошли поэт, писатель и педагог Рэймонд Антробус; музыкант, писатель и телеведущий Джарвис Кокер; журналист, редактор и критик Ребекка Лю, а также писательница и поэтесса Патрисия Локвуд, ранее входившая в шорт-лист премии.
В список вошли два прошлых лауреата премии — шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт (премия 2020 года за роман «Шагги Бейн») и ямайский автор Марлон Джеймс (премия 2015 года за «Краткую историю семи убийств»). Единственный автор в списке, который ранее номинировался на премию, — Элизабет Страут (шорт-лист 2022 года, лонг-лист 2016 года).
Самый молодой автор в списке — 28-летний Джамель Уайт. Самый возрастной — 81-летний М. Джон Харрисон. Самая объемная книга — роман Марлона Джеймса, насчитывающий более 600 страниц, самая короткая — «Елена из ниоткуда» Макенны Гудман, в которой чуть более 140 страниц.
В список вошли:
«The Shadow of the Object» («Тень объекта») — Хлоя Аридис. Роман о женщине, которая после укуса собаки попадает в больницу в Мехико, где знакомится с пожилой немкой и оказывается втянутой в мир магии и метаморфоз.
«Switzy» («Швейцария») — Эмма Клайн. История о немолодом управленце, который отправляется в клинику эвтаназии в Цюрихе и по пути погружается в воспоминания, пытаясь осмыслить прожитую жизнь.
«Helen of Nowhere» («Елена из ниоткуда») — Макенна Гудман. Книга о бывшем профессоре, который пытается начать новую жизнь, но прошлое и его обиды настигают его.
«The End of Everything» («Конец всего») — М. Джон Харрисон. Фантастический роман о мире, в который вторглись таинственные существа, известные как iGhetti.
«The Disappearers» («Исчезающие») — Марлон Джеймс. Драма про нападение на репетицию открытой гей-пьесы, в ходе которого один из участников погибает, двое исчезают, а остальные пытаются выжить на Ямайке («международное движение ЛГБТ» в России признано экстремистским и запрещено).
«Black Bag» («Черная сумка») — Люк Кеннард. Сатирический роман о безработном актере, который соглашается на эксперимент — сидеть в черном кожаном мешке в университетской аудитории.
«The Renovation» («Реновация») — Кенан Орхан. Сюрреалистический роман о женщине из Стамбула, которая обнаруживает, что ее ванная комната превратилась в тюремную камеру.
«May We Feed the King» («Можем ли мы накормить короля») — Ребекка Перри. Дебютный роман о кураторе, которая воссоздает средневековые интерьеры и погружается в историю забытого короля, стирая грань между прошлым и настоящим.
«The Palm House» («Пальмовый дом») — Гвендолин Райли. Портрет жизни женщины и ее давней дружбы с редактором журнала, наблюдаемый через моменты повседневности в Лондоне.
«The Things We Never Say» («То, о чем мы никогда не говорим») — Элизабет Страут. История школьного учителя, который готовится к самоубийству, но случайное спасение открывает ему правду о семье, которую он скрывал десятилетиями.
«John of John» («Джон, сын Джона») — Дуглас Стюарт. Роман о молодом человеке, который возвращается на Гебридские острова и сталкивается с ожиданиями своего консервативного отца.
«All Them Dogs» («Все эти собаки») — Джамель Уайт. Криминальный роман об опасной связи двух дублинских гангстеров.
«The Vivisectors» («Вивисекторы») — Миссури Уильямс. Сюрреалистичный университетский роман про полуразрушенный университетский городок, который постепенно поглощают дикие заросли.
Короткий список (шорт-лист) будет объявлен 22 сентября на публичном мероприятии в лондонском Саутбэнк-центре. Победитель будет назван 9 ноября на церемонии в Олд-Биллингсгейте. Лауреат получит £50 тыс., авторы, вошедшие в шорт-лист, — по £2,5 тыс.
В начале июля стало известно, что Международная Букеровская премия станет именоваться Международная Букеровская премия имени Бухмана в знак признания миллиардеру Игорю Бухману за соглашение о финансировании.
Благотворительная организация братьев Бухман Bukhman Philanthropies пообещала финансировать премию в течение следующих десяти лет.
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