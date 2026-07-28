Астрономы из США нашли редкую блуждающую черную дыру

В июне появилась информация о том, что исследователи из Северо-Западного университета в США с помощью радиотелескопов ALMA и рентгеновской обсерватории «Чандра» обнаружили следы ветра, который исходит от Стрельца A — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев объяснил, что это явление связано с процессами, происходящими при взаимодействии черной дыры с окружающим ее веществом.