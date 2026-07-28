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Астрономы из США нашли редкую блуждающую черную дыру

Астрономы из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, США, обнаружили массивную черную дыру, которую называют блуждающей. Они смогли найти этот объект благодаря вспышке, которая возникла из-за гибели звезды рядом с ним. Об этом сообщил портал Phys.org.

Астрономы из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, США, обнаружили массивную черную дыру, которую называют блуждающей. Они смогли найти этот объект благодаря вспышке, которая возникла из-за гибели звезды рядом с ним. Об этом сообщил портал Phys.org.

Найденная черная дыра расположена примерно в 30 тысячах световых лет от центра родительской галактики. Подобные события регистрируют редко: в одной галактике они происходят примерно раз в 100 тысяч лет.

— Объект могло выбросить из центра галактики в результате гравитационного взаимодействия с другими черными дырами. По другой версии, черная дыра осталась в центре небольшой галактики-спутника, практически полностью разрушенной при слиянии с более крупной системой, — передает портал.

В июне появилась информация о том, что исследователи из Северо-Западного университета в США с помощью радиотелескопов ALMA и рентгеновской обсерватории «Чандра» обнаружили следы ветра, который исходит от Стрельца A — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев объяснил, что это явление связано с процессами, происходящими при взаимодействии черной дыры с окружающим ее веществом.

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