ЦСКА объявил о переходе вратаря Бориско из «Балтики»

Интересно, что в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА как раз встречался с «Балтикой» и одержал победу на домашней «ВЭБ Арене» со счётом 2:1. Счёт уже на первой минуте открыл форвард гостей Чинонсо Оффор, однако на 33-й минуте защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в свои ворота, а спустя три минуты Кирилл Глебов принёс армейцам победу. Во втором туре ЦСКА предстоит выездной матч против самарских «Крыльев Советов» 1 августа.