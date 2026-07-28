Хранитель времени: сын — ополченца о прифронтовой жизни отца, бомбежках и пропавших ботиночках

— Мы жили в Кадашах — там шпаны было полно! Наш переулочек отходил от Кадашевской набережной, где в двухэтажных домах жили ямщики, а позже — их потомки. Многие из них сидели в тюрьмах — за грабеж или еще за что-то. Так получилось, что в нашем доме в каждой из четырех квартир подрастающий парень «садился». Брат вспоминал, кумушки из нашего дома, смотря на него, гадали, когда же и он «сядет», — смеется Игорь Владимирович. Факты вещь упрямая, даже если это народная, ничем не подкрепленная статистика: один сиделец за квартирой уже числился, так что брата Юру печальная участь миновала. Однажды маленький Игорь вышел поиграть во двор, а вернулся в одних носочках, без ботиночек. Мама в ужасе: «Где, как?». Какая-то «тетя сняла», сказав, что в ботинки заползла букашка.