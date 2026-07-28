В Иране актёра приговорили почти к 100 ударам плетью за внебрачную связь

Ранее в индонезийской провинции Ачех молодую пару публично выпороли ротанговыми тростями за поцелуй вне брака, попавший в прямой эфир TikTok. Шариатский суд приговорил 22-летнего мужчину и 25-летнюю женщину к 21 удару каждого. Инцидент произошёл ещё 27 февраля в городе Банда-Ачех, когда пара целовалась в машине, а сделавшееся вирусным видео привело к аресту в апреле. Наказание привели в исполнение в городском парке на глазах у не менее чем 100 зрителей.